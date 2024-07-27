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السعيد يغيب عن لقاء الزمالك والمقاولون..تعرف على السبب

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ياسر رشاد - القاهرة - يغيب  عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الممتاز.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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