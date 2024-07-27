ترتيب هدافين الدوري.. وسام أبوعلي يصعد للوصافة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز تصدره جدول ترتيب هدافين الدوري المصري رغم غيابه عن التسجيل في الجولة الأخيرة.

بينما واصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي تألقه بتسجيله مجددا، بعدما أحرز هدف الفوز للمارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي.

سجل وسام أبوعلي 8 أهداف في آخر 7 مباريات شارك فيها رغم غيابه عن التسجيل في مباراة والتي كانت أمام مودرن سبورت.

وصل وسام أبوعلي لوصافة الهدافين في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد وصوله ل12 هدفا ليتساوي مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، بينما يواصل ماييلي تصدر الهدافين ب14 هدفا.

ترتيب هدافين الدوري المصري:

1- فيستون ماييلي 14 هدف

2-حسام أشرف 12 هدف

2-وسام أبوعلي 12 هدف

4- النيجيري صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا 11 هدفا

5-التوجولي ياو أنور مهاجم البنك الأهلي 11 هدفا

6-الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري 11 هدفا

7-مصطفى زيكو لاعب زد 10 أهداف

8-حسام حسن لاعب سموحة 10 أهداف

9- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

10-محمد سالم لاعب المقاولون 9 أهداف