ترتيب الدوري المصري.. الأهلي ينتزع الصدارة من بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.



جاء هدف الفوز للأهلي عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

بينما تعادل الزمالك أمام نظيره بيراميدز إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدت تسجيل مصطفى شلبي الهدف الأول في المباراة، بينما عادل فخري لاكاي النتيجة لبيراميدز من ركلة جزاء.

ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم

- الأهلي (69 نقطة) (27مباراة) يتصدر بالمواجهات المباشرة

- بيراميدز (69 نقطة) (30 مباراة)

- المصري البورسعيدي (52 نقطة) (31 مباراة)

- مودرن سبورت (50 نقطة) (31 مباراة)

- الزمالك (49 نقطة) (28 مباراة) وتخصم منه 3 نقاط بنهاية الدوري

- سموحة (45 نقطة) (30 مباراة)

- زد (44 نقطة) (+14 هدفًا) (28 مباراة)

- سيراميكا كليوباترا (44 نقطة) (+13 هدفًا) (30 مباراة)

- إنبي (42 نقطة) (29 مباراة)

- الاتحاد (39 نقطة) (31 مباراة)

- طلائع الجيش (36 نقطة) (31 مباراة)

- البنك الأهلي (34 نقطة) (31 مباراة)

- الجونة (33 نقطة) (31 مباراة)

- الإسماعيلي (32 نقطة) (31 مباراة)

- فاركو (30 نقطة) (31 مباراة)

- بلدية المحلة (24 نقطة) (31 مباراة)

- المقاولون العرب (21نقطة) (29 مباراة)

- الداخلية (19 نقطة) (31 مباراة) هبط رسميًا.