قرار من جوميز بعد تعادل الزمالك وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مواصلة التدريبات اليوم السبت على ملعب النادي دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة