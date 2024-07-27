نجم الزمالك السابق : "الشناوي" مكسب حقيقي للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض خرج بعدة مكاسب فنية من مباراة بيراميدز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.

وتابع عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة بيراميدز مولد لنجم جديد وهو محمود الشناوي وحراسة مرمى الزمالك في خير وهذا هو المكسب الحقيقي من من اللقاء والحارس نجح في التصدي لأكثر من كرة صعبة للغاية".

وواصل نجم الزمالك السابق: "فريق بيراميدز يمتلك عناصر مميزة للغاية، والزمالك قدم أداء جيد على المستوى الدفاعي، ومن وجهة نظري الفريق الأبيض سيحتل المركز الثالث في نهاية الدوري".

في سياق آخر، أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة.

برر جوميز ذلك بأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين، وأفضل قائمة في المسابقة من وجهة نظري، ذلك خلال تعادله مع الفريق السماوي بهدف لمثله في الدوري الممتاز.