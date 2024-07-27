موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب الأخير وستذاع المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينام يصارع المقاولون العرب الهبوط حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

حسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة 36 بعد جملة مميزة مع عبدالله السعيد، وتعادل بيراميدز عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعدما احتسبها حكم المباراة لعرقلة مروان حمدي داخل منطقة الجزاء من جانب المدافع أحمد مجدي.

بهذه النتيجة يتقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع النادي الأهلي برصيد 69 نقطة لكل منهما بينما يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة.