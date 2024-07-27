موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجير ميكالي لخوض ثاني مبارياته في أولمبياد باريس، بمواجهة نظيره الأوزبكي في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لـ منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد استهل مشواره في أولمبياد باريس بالتعادل السلبي مع منتخب الدومينيكان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، بينما سقط منتخب أوزبكستان على يد إسبانيا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

تقام مباراة مصر وأوزبكستان، اليوم السبت 27 يوليو الجاري، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة بين مصر ومنافسه أوزبكستان عبر قناة "بي إن سبورتس 2"، وكذلك قناة "الرياضية" المغربية وأسندت قناة بي إن سبورت مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المصري علي محمد علي.