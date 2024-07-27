طه إسماعيل يكشف مميزات وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي طه إسماعيل، المميزات التي يمتلكها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما قاد فريقه للفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف.



وتحدث طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المميزات المتواجدة في وسام أبو علي أنه كل مباراة يريد أن يحرز هدفًا، هذه أهم ميزة".

وتابع: "هناك مهاجمون يحرزون ثلاثة أهداف في مباراة ويظلون لعدة مباريات بلا أهداف".

وأكمل: "المهاجم الفلسطيني يمتلك خيارات كثيرة، يُسجل من ركلات جزاء وكلتا القدمين وبرأسه، هو مكسب كبير للأهلي والأهم أن اللاعبين مقتنعين به وحصل على ثقة المدير الفني والجماهير".

وشدد طه إسماعيل على أن الأهلي يستحق الفوز، ففي هذه المواقف والمباريات الحاسمة تجد المارد الأحمر.