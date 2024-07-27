جوميز: الشناوي قدم مباراة جيدة رغم توتره في البداية..وسبب تغيير مركز فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - قال جوزيه جوميز مدرب الزمالك أن محمد عواد كان خارج خطة مباراة اليوم لأسباب مختلفة مضيفا أن صبحي تعرض للإصابة وعليه قرروا الاعتماد على محمود الشناوي وعمر عبد العزيز حارسي الشباب في القائمة أمام بيراميدز.

أضاف جوميز: نمتلك حراس مرمى جيدين، مثل محمود الشناوي، وكان في البداية متوتراً بعض الشيء ولكن بعد ذلك قدم مستوى جيد في اللقاء".

وتابع المدير الفني قائلاً:" لن أعتمد على اللاعبين الشباب فقط خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يحصل اللاعب على راحة لمدة شهر بجانب شهر ونصف فترة إعداد ولكن ما يحدث الآن أن أمامي أقل من شهر كي أمنح اللاعبين راحة وأقوم بعمل فترة إعداد وهذا غير موجود في أي دراسة تدريبية خضعت لها".

تغيير مركز فتوح

وقال جوميز:" أحمد فتوح اليوم لعب في مركزه كظهير أيسر وعندما خرج أحمد مجدي تم الاعتماد على فتوح في مركز المدافع، لأننا لم نكن فائزين، وكان قادراً على الخروج بالكرة بشكل جيد".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة .