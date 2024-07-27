الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بأقدام وسام أبو علي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



أتى هدف الأهلي فى الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، من خلال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد الاستفادة من عرضية المغربي رضا سليم.

ونجح الأهلي في الدخول مهاجمًا خلال أحداث المباراة، وذلك لتسجيل هدف للمضي قدمًا نحو لقب الدوري الممتاز لهذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده للمركز الأول بترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم ب 69 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور ورضا سليم وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي

بينما بدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.



في خط الدفاع: عمرو سعداوي وعمرو موسي ومحمد الدبش وسمير فكري.

في خط الوسط: ميدو جابر وحسين فيصل ومحمود حمادة ومعتز الزدام ومحمد شامي.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

