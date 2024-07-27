أولمبياد باريس.. منتخب العراق في صدام قوي أمام الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب العراق الأولمبي مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدخل منتخب العراق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الأولى على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، في المقابل يبحث منتخب الأرجنتين عن أول انتصاراته بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الأولى من منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة العراق والأرجنتين..

تنطلق مباراة العراق والأرجنتين مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية والعراق ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"، وكذلك قناة "الرياضية" المغربية.

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

بدأ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 بمقطع فيديو يظهر أشخاصًا يسلمون الشعلة الأولمبية إلى ستاد فرنسا الفارغ ، فقط ليكتشفوا أن الحفل كان على نهر السين.

وظهر أسطورة كرة القدم والفائز بكأس العالم زين الدين زيدان وهو يدفع الشعلة إلى المكان الصحيح.

وتشارك المغنية الفرنسية المالية آيا ناكامورا ، التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين من الناطقين بالفرنسية في العالم، حفل افتتاح حيث تشدو بباقة من أجمل أغانيها وآخرها أغنيية بعنوان 42 في الشهر الماضي، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتبع نفس نهج جورج مايكل في حفل ختام عام 2012 عندما قدمت أغنيتها المنفردة الجديدة "Here's my new single..."