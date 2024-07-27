وسام أبوعلي الأفضل في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز وسام أبوعلي مهاجم الأهلي، بجائزة رجل المباراة أمام على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

واصل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي تألقه بتسجيله مجددا للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز هدف الفوز للمارد الأحمر أمام المصري البورسعيدي.

أحرز وسام أبوعلي 8 أهداف في آخر 7 مباريات شارك فيها رغم غيابه عن التسجيل في مباراة وهي مباراة مودرن سبورت.

وصل وسام أبو علي لوصافة الهدافين في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد وصوله ل12 هدفا ليتساوي مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، بينما يواصل ماييلي تصدر الهدافين ب14 هدفا.