موعد مباراة مصر لكرة اليد والمجر والقناة الناقلة في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد، مشواره في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمواجهة المجر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الصيفية في الفترة من 26 يوليو الجاري، وحتى يوم 11 أغسطس.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس بعد تتويجه بطلاً لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد التي أقيمت في مصر يناير الماضي.

ويتواجد فراعنة اليد في المجموعة الثانية رفقة: "الدنمارك، النرويج، المجر، فرنسا، والأرجنتين".

موعد مباراة مصر والمجر..

تنطلق مباراة مصر والمجر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر والسعودية وتتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباريات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد مباراته الثانية أمام الدنمارك، ثم يلعب ضد فرنسا، الأربعاء 31 يوليو، بعدها يلاقي النرويج الجمعة 2 أغسطس، ويختتم دور المجموعات بمباراة الأرجنتين، الأحد 4 أغسطس.

