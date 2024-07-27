كولر: الأهلي حقق المطلوب أمام المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المارد الأحمر حقق المطلوب أمام المصري البورسعيدي.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المصري بهدف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب المصري في بطولة الدوري، في ظل الضغط الشديد للمباريات، موجهًا الشكر للاعبين على المجهود المبذول في هذه المرحلة الصعبة"

وأشار كولر إلى أن المباراة كانت صعبة، وأن الهدف الذي سجله وسام أبو علي ساهم في تحسن الأداء بشكل كبير، ولاحت للفريق العديد من الفرص، ومن ثم كان يمكن تسجيل المزيد من الأهداف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة المقبلة من بطولة الدوري العام المصري لهذا الموسم.

