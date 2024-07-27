نجم الزمالك السابق: انضمام عبدالله السعيد تأخر كثيرًا

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، بمستوى عبد الله السعيد مع القلعة البيضاء منذ انضمامه في يناير الماضي.

أضاف الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد مكسب بكل المقاييس لنادي الزمالك وانضمامه للفريق الأبيض تأخر كثيرا وصناعته لهدف مصطفى شلبي أكثر من رائع".

وتابع نجم الزمالك السابق : "مصطفى شلبي اكتسب خبرات كبيرة داخل نادي الزمالك وسيكون له شأن أخر في الموسم المقبل".

ويغيب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأنضم عبدالله السعيد للزمالك في شهر يناير الماضي قادما من صفوف نادي بيراميدز.