عمر جابر رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.

حسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة 36 بعد جملة مميزة مع عبدالله السعيد، وتعادل بيراميدز عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعدما احتسبها حكم المباراة لعرقلة مروان حمدي داخل منطقة الجزاء من جانب المدافع أحمد مجدي.

بهذه النتيجة يتقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع النادي الأهلي برصيد 69 نقطة لكل منهما بينما يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة.