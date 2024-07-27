كولر يعادل رقم حسام البدري وفايلر مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المدرب السويسري مارسيل كولر رقما جديدا مع النادي الأهلي بعد استمرار سلسلة الانتصارات بالفوز على المصري البورسعيدي في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وعادل كولر، رقم الثنائي حسام البدري ورينيه فاير مع الأهلي في وقت سابق من حيث عدد الانتصارات المتتالية بواقع 16 انتصارا على التوالي في الدوري المصري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده للمركز الأول بترتيب الدوري العام المصري لهذا الموسم ب 69 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، الإثنين المقبل، والموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو الجاري، في تمام التاسعة مساءًا.

وسيبحث المارد الأحمر عن الفوز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وذلك من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الجدير بالذكر الأهلي الوصول للنقطة 69 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.