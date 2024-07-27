التعادل يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما بإستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة 36 بعد جملة مميزة مع عبدالله السعيد، وتعادل بيراميدز عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعدما احتسبها حكم المباراة لعرقلة مروان حمدي داخل منطقة الجزاء من جانب المدافع أحمد مجدي.

بهذه النتيجة يتقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع النادي الأهلي برصيد 69 نقطة لكل منهما بينما يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة.

وبدأ الزمالك بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله “نيمار”

