جوميز يبرر تعادل الزمالك مع بيراميدز ويشيد بـ الشناوي

أشار جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إلى صعوبة مباراة بيراميدز في الدوري، بسبب قوة المنافس الهجومية.

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد جوميز: “كنا نعلم بصعوبة المباراة وعملنا على تقييد المنافس واستغلال الفرص بشكل فعال، ولقد نجحنا في ذلك بتسجيل الهدف الثاني عدة مرات”.

وأوضح: “في الشوط الثاني، زادت التحديات بتغيير بيراميدز للعديد من اللاعبين الهجوميين، ونحن نسعى للاستفادة من الشباب وتطويرهم للمستقبل”.

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وأضاف: “علينا استخدام القوام الحالي للفريق والثقة في أفضل اللاعبين، برغم سيطرة بيراميدز بين الحين والآخر، لكننا كنا قريبين من تحقيق الفوز”.

وبالإشارة إلى غياب محمد عواد وإصابة محمد صبحي، أكد على ثقته في حراس المرمى البديلين محمود الشناوي وعمر عبد العزيز مشيدًا بمستوى الشناوي في المباراة.

وأوضح: “ستكون هناك راحة قصيرة للاعبين قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، ورغم التحديات، يجب علينا الاعتماد على تكتيكات متنوعة واللاعبين الشباب لتحقيق النجاح”.

وختم: “اللاعب أحمد فتوح أثبت قدرته اليوم في مركز ظهير الأيسر وكمدافع بديل، وهذا يظهر تعدد الخيارات التي يمكننا الاعتماد عليها في المباريات القادمة”.

انتهت المباراة بتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة في دوري الممتاز.