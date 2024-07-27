نحن نعاني.. أول تعليق من كولر بعد فوز الاهلي على المصري

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن فوز الأخمر أمام المصري أمس الجمعة في الدوري الممتاز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الاهلي الوحيد الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 62 من رأسية سكنت شباك حارس المصري.

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:” اليوم حققنا فوزًا هامًا على حساب المصري في بطولة الدوري، في ظل الضغط الشديد للمباريات”.

وتابع:” أوجه الشكر لجميع للاعبين على المجهود المبذول اليوم وفي هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها”.

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وواصل:” نجن نعاني بشدة بسبب تلاحم المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات في فترة قصيرة، مما يسبب ذلك عبئًا كبيرًا على الجميع”.

واختتم حديثه:” نخوض معركة صعبة الآن ولكن المهم هو تحقيق الفوز والاستمرار في الانتصارات من أجل التتويج بالدوري”..