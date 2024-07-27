خبير تحكيمي: الاهلي لا يستحق ركلات جزاء أمام المصري البورسعيدي “خاص”

أكد الحكم الدولي السابق ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365” عدم وجود ركلات جزاء لصالح فريق الاهلي أمام نظيره المصري بدوري نايل.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الاهلي الوحيد الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 62 من رأسية سكنت شباك حارس المصري.

وقال الحكم الدولي السابق ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:” في الدقيقة 11 لا يوجد ركلة جزاء للنادي المصري اللاعب سقط دون التدخل”.

وأكمل:” وفي الدقيقة 29 التحام حارس المصري مع وسام أبو علي طبيعي للغاية ولا يوجد ركلة جزاء”.

وأردف: “هدف الاهلي الذي سجله وسام أبو علي في الدقيقة 62 صحيح”.

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وتابع:” لا يوجد صحة لركلة جزاء لـ الاهلي في الدقيقة 73، حيث أن الشد الذي تعرض له حسين الشحات يعد احتكاك طبيعي”.

واختتم:”في الدقيقة 84 أيضًا لا صحة لـ وجود ركلة جزاء لـ الاهلي لأنه يعد التحام طبيعي”.

وبهذا الفوز تصدر النادي الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة بسبب تعادل بيراميدز أمام الزمالك.