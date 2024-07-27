بسبب محمد صلاح.. تيبو كورتوا يعتذر لجماهير مصر

اعتذر الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد، للجماهير المصرية بسبب قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات فضائية عبر برنامج (الكورة مع فايق): «أعتذر لجميع المصريين بسبب تصدياتي الناجحة لمحاولات محمد صلاح نجم ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في نسخة 2022.

أقرأ أيضًا.. الزمالك يتلقى ضربة جديدة بعد التعادل مع بيراميدز في الدوري المصري

وتايع:” لقد قمت بدراسة جميع طرق تسديد محمد صلاح للركلات ونجحت في التصدي لها جميعها”.

وواصل:” أنا لا أعرف سبب فشل تجربة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي حلال فترة تواجده مع نادي تشيلسي، من الممكن أن تنجح رفق فريق والآخر لا، وصلاح لاعب جيد وفي بعض الأحيان قد يحالفك الحظ وفي بعضها لا، وهذه هي كرة القدم”.

وأكمل :” محمد صلاح في بعض المواسم كان أفضل لاعبي العالم”.