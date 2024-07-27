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بسبب محمد صلاح.. تيبو كورتوا يعتذر لجماهير مصر

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محمد صلاح وكورتوا

محمد صلاح وكورتوا

اعتذر الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ، للجماهير المصرية بسبب قائد الفراعنة محمد صلاح نجم الإنجليزي.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات فضائية عبر برنامج (الكورة مع فايق): «أعتذر لجميع المصريين بسبب تصدياتي الناجحة لمحاولات محمد صلاح نجم ليفربول خلال نهائي ضد ريال مدريد في نسخة 2022.

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وتايع:” لقد قمت بدراسة جميع طرق تسديد محمد صلاح للركلات ونجحت في التصدي لها جميعها”.

وواصل:” أنا لا أعرف سبب فشل تجربة محمد صلاح في حلال فترة تواجده مع نادي ، من الممكن أن تنجح رفق فريق والآخر لا، وصلاح لاعب جيد وفي بعض الأحيان قد يحالفك الحظ وفي بعضها لا، وهذه هي كرة القدم”.

وأكمل :” محمد صلاح في بعض المواسم كان أفضل لاعبي العالم”.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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