الزمالك يتلقى ضربة جديدة بعد التعادل مع بيراميدز في الدوري المصري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة قوية بعد التعادل مع فريق بيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عبد الله السعيد عن صفوف فريق الزمالك في مواجهة المقاولون العرب المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز لتكون الثالثة ليتم إيقافه المباراة المقبلة.

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وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

وسجل هدف الأبيض اللاعب مصطفى شلبي في الدقيقة 35، وتعادل لصالح بيراميدز فخري لاكاي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

سيلاقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الدوري المصري، يوم الاثنين المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكمة المكرمة، على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.