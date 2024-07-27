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أرقام الشناوي في الظهور الأول له مع الزمالك أمام بيراميدز

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محمود الشناوي حارس الزمالك

محمود الشناوي حارس الزمالك

كشف موقع “سوفا سكور” العالمي للاحصائيات عن أرقام محمود الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الظهور الأول له.

وتواجد محمود الشناوي أساسيًا للمرة الأولى في تشكيل الزمالك خلال مباراة بيراميدز التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة .

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

ماذا قدم الشناوي في مباراة الزمالك وبيراميدز؟

حصل حارس الأبيض على تقييم 6.9 في مباراة فريقه أمام بيراميدز، وذلك وفقًا لموقع “سوفا سكور” العالمي.

وخاض الشناوي 90 دقيقة خلال اللقاء، وتصدى للكرة 3 مرات، ومثلهم من داخل منطقة الجزاء، ولمس الكرة 32 مرة.

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جاءت نسبة التمريرات الدقيقة لحارس الزمالك الشاب(46%)12/26، وخلق فرص (0)، وبلغت دقة العرضيات (0)0، فيما بلغت دقة الكرات الطولية (6) 20، وتشتيت الكرة خلال مباراة الزمالك وبيراميدز (1).

وتم تصعيد الشناوي مواليد 2004 إلى الفريق الأول بـ الزمالك خلال فترة تولي البرتغالي جوسفالدو فيريرا قيادة الأبيض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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