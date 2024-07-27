تعليق كوميدي لزوجة مروان عطية بعد مشاركته ضد المصري (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علقت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، على مشاركة مروان عطية في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المصري البورسعيدي اليوم.

ونشرت سلمى صقر، صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهى تشاهد المباراة، وعلقت عليها: "شكراً يا مصر".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي حالياً، في إطار منافسات اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن مروان عطية احتفل بحفل زفافه يوم الأربعاء الماضي، في أحد فنادق القاهرة.

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