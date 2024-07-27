اخبار الرياضه

تعليق كوميدي لزوجة مروان عطية بعد مشاركته ضد المصري (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علقت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، على مشاركة مروان عطية في مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المصري البورسعيدي اليوم.

ونشرت سلمى صقر، صورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهى تشاهد المباراة، وعلقت عليها: "شكراً يا مصر".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي حالياً، في إطار منافسات اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ18 ببطولة الممتاز.

ويذكر أن مروان عطية احتفل بحفل زفافه يوم الأربعاء الماضي، في أحد فنادق القاهرة.

أقرأ أيضاً:

بالتردد.. شاهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على هذه القنوات

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا