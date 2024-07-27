"بعد التعادل مع بيراميدز".. موعد مباراة الزمالك المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى 69 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 49 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.