الأهلي يتصدر وبيراميدز يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المصري البورسعيدي برصيد 69 نقطة، فيما توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة رقم 52 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وفي المجموعة الجولة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى 69 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع الفارس الأبيض رصيده إلى النقطة رقم 49 في المركز الخامس بجدول الترتيب.



وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم كالتالي:

1- الأهلي.. 27 مباراة.. 69 نقطة.

2- بيراميدز.. 30 مباراة.. 69 نقطة.

3- المصري.. 31 مباراة.. 52 نقطة.

4- فيوتشر.. 31 مباراة.. 50 نقطة.

5- الزمالك.. 28 مباراة.. 49 نقطة.

6- سموحة.. 30 مباراة.. 45 نقطة.

7- زد.. 28 مباراة.. 44 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا.. 30 مباراة.. 44 نقطة.

9- إنبي.. 30 مباراة.. 42 نقطة.

10- الاتحاد السكندري.. 31 مباراة.. 39 نقطة.

11- طلائع الجيش.. 31 مباراة.. 36 نقطة.

12- البنك الأهلي.. 31 مباراة.. 34 نقطة.

13- الجونة.. 31 مباراة.. 33 نقطة.

14- الإسماعيلي.. 31 مباراة.. 32 نقطة.

15- فاركو.. 31 مباراة.. 30 نقطة.

16- بلدية المحلة.. 31 مباراة.. 24 نقطة.

17- المقاولون العرب.. 29 مباراة.. 21 نقطة.

18- الداخلية.. 31 مباراة.. 19 نقطة.

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