جماهير الزمالك تحيي محمد الشيبي عقب نهاية المباراة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد ونهى خورشيد:

تصوير- نهى خورشيد:

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، على تحية اللاعب محمد الشيبي عقب نهاية المباراة.

وقام عدد من جماهير نادي الزمالك، بالتقاط صور مع محمد الشيبي عقب نهاية المباراة، أثناء خروجه من أرض الملعب.

وكانت جماهير الزمالك، قامت بالهتاف خلال مجريات المباراة، دعماً لمحمد الشيبي مرددين هتاف: "راجل ياشيبي".

وغاب محمد الشيبي عن مباراة فريقه بيراميدز أمام الزمالك اليوم، بسبب إيقافه ثلاثة مباريات، بعد طرده في لقاء الأهلي الماضي.

وسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة بيراميدز أمام نظيره الزمالك اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري الممتاز.

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