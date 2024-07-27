شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: نخوض مرحلة صعبة فى مشوار الدورى.. وحققنا فوزا مهما للغاية على المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب المصري في بطولة الدوري، في ظل الضغط الشديد للمباريات، موجهًا الشكر للاعبين على المجهود المبذول في هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة، وأن الهدف الذي سجله وسام أبو علي ساهم في تحسن الأداء بشكل كبير، ولاحت للفريق العديد من الفرص، ومن ثم كان يمكن تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف أن الأهلي يعاني بشدة بسبب تلاحم المباريات وخوض عدد كبير من اللقاءات في فترة زمنية قصيرة، مما يسبب عبئًا كبيرًا على الجميع.

وأشاد كولر بما يقدمه اللاعبون من تنفيذ المهام المطلوبة منهم على أفضل ما يكون، على الرغم من الظروف الصعبة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستمر التوفيق حليفًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يخوض مرحلة صعبة للغاية، وأن المهم هو تحقيق الفوز والاستمرار في الانتصارات.