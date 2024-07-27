شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: واجهت بيراميدز بهدف الفوز بغض النظر عن مصلحة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك إنه واجه بيراميدز بهدف الفوز بغض النظر عن مصلحة النادى الأهلى.

أضاف جوميز خلال تصريحات عقب المباراة:"ويمتلكون لاعبين علي اعلي مستوى، لذلك دافعنا بطريقة مختلفة واغلقنا المساحات، واعتمدنا علي المساحات خلف لاعبي بيراميدز للهجوم، وكان بامكاننا ان نحرز هدف ثاني في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني تصعبت الامور لانهم دفعوا لاعبين يجيدون الهجوم اكثر، ونحن نعتمد علي بعض اللاعبين الشباب ويرتكبون اخطاء اكثر من اللاعبين اصحاب الخبرات، لكن علينا ان نصبر عليهم".

وعلق جوميز علي الاعتماد علي محمود الشناوي في حراسة المرمي، مؤكدا انه يستخدم اللاعبين الاجهز ويرغب في منح الفرصة للجميع، واستبعاد عواد لاسباب مختلفة تم استبعاده، ومن الممكن ان استعيده لكن انا استخدم اللاعبين الاجهز.

وقال المدير الفني انه واجه بيراميدز بهدف تحقيق الفوز بغض النظر عن مصلحة الاهلي، مؤكدا ان الجميع شاهد كيف لعب الزمالك المباراة رغم الاعتماد علي العديد من الشباب والاداء خير رد.

وأكد جوميز انه لم يحسم قراره بوقت منح اللاعبين الاساسيين راحة سلبية كاملة، مشيرا الي انه لم يري في اي دوري في العالم تلاحم مواسم مثلما يحدث في الدوري المصري.