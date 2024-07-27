شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الأولمبية.. انتهاء حفل افتتاح دورة باريس بمشاركة البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بمشاركة البعثة المصرية التي تضم 22 رياضة، وشهد الحفل مرور البعثات من نهر السين.

وتشارك مصر في 22 رياضة باولمبياد باريس، كما تعد البعثة المصرية في الأولمبياد، هي الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، وهي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.