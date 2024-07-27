شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك كانت صعبة.. وأنا أفعل مثل جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز أن مباراته أمام الزمالك كانت صعبة وأنه كان يعى هذا الأمر تمامًا ، مشيرًأ إلى أن الخسارة من الأهلي أثرت على فريقه ذهنيا وبدنيا، لكنه سعيد بالمستوى الذي قدمه في الشوط الثاني أمام الزمالك.

تابع مدرب بيراميدز، أن الفريق سيحارب حتي النهاية، وأنه لن يتكلم عن مباراتي الأهلي لأنه حضر إلى مصر للعب كرة القدم والحديث عنها فقط، لذلك لن يتكلم عن أحداث مواجهتي الأهلي.

وعلق المدرب على طريقته في إدارة المباريات، وحول هل عصبيته سببًا في توتر اللاعبين، قائلاً: "الموضوع ليس سهلاً، ودوري أن أقوم بتحفيز اللاعبين، وانظروا إلى جمهور الاهلي كيف يدفع فريقه للفوز، وأنا أعمل كمشجع لبيراميدز لذلك أقوم بتحفيز اللاعبين بهذه الطريقة في المنطقة الفنية وغرف الملابس، فأنا أؤمن بمشروع بيراميدز وأقوم بتدعيمه للنهاية.

وتعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة فى المركز الثانى.