شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى ضد أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل منتخب مصر الأولمبى مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل منتخب مصر الأولمبى سلبيا أمام الدومينيكان، في المباراة التي جمعت المنتخبين، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب دي لابيجيور، في أولى جولات أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من إسبانيا وأوزباكستان.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب لا بوجوار ، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا مصر والدومينيكان في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ويتذيل منتخب أوزباكستان المجموعة بدون نقاط.

وخاض المنتخب الأولمبي المصري بقيادة مدربه البرازيلي ميكالي اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس في الدفاع، ومحمد شحاتة ومحمد النني وأحمد عاطف قطة في الوسط، وأحمد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل في الهجوم.