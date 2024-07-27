موعد مباراة منتخب الأولمبى أمام أوزبكستان فى أولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى اليوم، السبت، مباراة أمام منتخب أوزبكستان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024 ، ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز لضمان التأهل مباشرة لدوري الثمانية في حال فوز إسبانيا على الدومينكان.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وأوزبكستان فى أولمبياد باريس

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى وأوزبكستان فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

مدرب المنتخب الأولمبى يتحدث عن التعادل مع الدومينيكان

وقال البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم، إن التعادل مع الدومينيكان في بداية المشوار الأوليمبي لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا، وصادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان، رغم أننا لم نقدم أداءنا المعهود ولكن أنا أثق فى اللاعبين لأنهم لايزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة .. المنافسة لا تزال في الملعب ومثل هذه المناسبات الكبري تتسم بحمي البداية .

وأضاف ميكالي، الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض، فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في اكثر من ٤ فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا .

وأشار ميكالي إلى أن اللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي ، وأطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل.

موقف المنتخب الأولمبى فى المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطة واحدة خلف اسبانيا المتصدر برصيد 3 نقاط ثم الدومينكان برصيد نقطة في المركز الثالث وأوزبكستان في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط .