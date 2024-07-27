شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: حكم الأهلى والمصرى ثقة وشخصية.. وممتاز فى احتساب المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

المباراة: المصرى والأهلى

المسابقة: اللقاء المؤجل من الجولة 18 من دورى Nile

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: الفرنسى بينوا باستين

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الاختبارات داخل مناطق الجزاء نجح الحكم فيها بشكل رائع نتيجة الشخصية التحكيمية ومفهوم احتساب المخالفات والثقة بالنفس مع طاقم التحكيم بالكامل وكانت حالات المباراة كالاتى :-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 12 سقوط من لاعب المصرى داخل منطقة جزاء الأهلى، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح. وكان من الممكن اشهار البطاقة الصفراء نتيجة التحايل.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 29 حالة سقوط لاعب الأهلى وسام ابو على داخل منطقة الجزاء ، الحكم يشير باستمرار اللعب ولايوجد تلامس بينه وبين لاعب المصرى والقرار صحيح وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 73 سقوط حسين الشحات داخل منطقة جزاء المصرى الحكم يشير باستمرار اللعب ولاتوجد مخالفة والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 80 سقوط كريم فؤاد داخل صندوق المصرى مع لاعب المصرى سمير فكرى والتنافس عادل والحكم يشير باستمرار اللعب.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهود كبير فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم

الحكام المساعدون:تعاون جيد مع الحكم فى احتساب المخالفات وتسهيل المباراة حكام الـ VAR:توافق قرارات حكم ال VAR مع قرارات الحكم