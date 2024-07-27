كورتوا: اعتذر للمصريين عن تصدياتي لمحاولات صلاح في نهائي دوري الأبطال.. لقد كان خطيرا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أعتذارا للجماهير المصرية بعد تصدياته لكل محاولات محمد صلاح نجم ليفربول في نهائي دوري أبطال 2022.

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وكان محمد صلاح نجم ليفربول قدم مستوى مميز أمام ريال مدريد وسدد أكثر من 7 تسديدات لكن تألق كورتوا حرم النجم الدولي من التسجيل في شباك الملكي، ليتوجوا في النهاية بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور.

أضاف كورتوا في تصريحاته لبرنامج الكورة مع فايق عبر قناة أم بي سي مصر: صلاح لاعب رائع ويجب الاحتراس منه، استمعت بالتصديات أمامه، لقد ركزت في تسديدات صلاح، لقد كان خطيرا جدا.

وواصل: لكن كان هناك كرتين خطيرتين للغاية سددهما، الثانية التي كانت على يميني صعبة، وكانت لحظة حاسمة، وكلي فخر لحفاظي على شباكي نظيفة بعد تلك التسديدات من النجم محمد صلاح.

وواصل: في ريال مدريد هناك خيارين عند اللعب في مباراة نهائية وهو الفوز يأما الفوز، وسعيد بتحقيق اللقب في النهاية.