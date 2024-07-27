البقاء للأقوى.. تعليق مثير من مدرب مانشستر يونايتد بخصوص الصفقات الجديدة قبل موقعة السيتي

كشف المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة انتقالات الشياطين الحمر هذا الصيف.

ونجح تين هاج لقيادة مانشستر يونايتد الموسم الماضي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب خصمه مانشستر سيتي بالفوز بنتيجة (2-1).

ووقع تين هاج على عقد جديد مع مانشستر يونايتد مع الفريق لعامين إضافيين، حتى صيف عام 2027.

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ويستعد فريق مانشستر يونايتد لبدء موسمه يوم العاشر من أغسطس المقبل، بمواجهة مانشستر سيتي على لقب كأس الدرع الخيرية.

وقال إريك تين هاج عن التعاقدات الجديدة لمانشستر يونايتد: “أريد أن يكون الفريق قويًا قدر الإمكان”.

وتابع: “مع وجود عمق في الفريق، نحتاج إلى اللحاق بالجميع لأننا تعرضنا لإصابات، وهذا الموسم سيكون البقاء للأقوى”.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد ضم ليني يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من ليل الفرنسي.