موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال وديًا والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مباراة ودية ضد نظيره فريق آرسنال، ضمن إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد.

ويحتضن ملعب “صوفي” مباراة الفريقين الودية، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد معسكرات العديد من الفرق تمهيدًا لبدأ موسم 2024-2025.

ولعب مانشستر يونايتد مباراتين وديتين حتى الآن، حيث خسر الأولى أمام روزنبورج، وفاز في الثانية ضد رينجرز بثنائية نظيفة.

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بينما آرسنال فقد فاز على ليتون أورينت بهدفين دون رد، قبل فوزه ضد بورنموث بركلات الترجيح.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال الودية اليوم

وتنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة الثالثة، فجر يوم الأحد 28 يوليو، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة MBC مصر 2، التي نجحت في الحصول على استعدادات مانشستر يونايتد الودية في أمريكا.