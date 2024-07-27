شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة المصري أمس، وبدأ التركيز في مباراة سيراميكا المقرر لها بعد غد، الاثنين، في بطولة الدوري الممتاز والتي يأمل خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو الحفاظ على لقب الدوري .

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن ضرورة إغلاق مباراة المصري بكل إيجابياتها وسلبياتها من أجل التركيز في مباراة سيراميكا التي تُعد إحدى المحطات المهمة في رحلة الأهلي لتحقيق لقب الدوري الذي يشهد منافسة شرسة هذا الموسم مع بيراميدز.

مباراة الأهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره في جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.