الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عروض

يخشى لاعبٌ عدم حصوله على فرصة للانضمام إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد أن فرّط في عروض جيدة قدمت له، بسبب رؤية وكيل أعماله.

تدريب

ثمّن حارس مرمى موهوب سبق له اللعب مع الفريق الرديف بنادي الشارقة فرصة التدريب التي وفرها له نادي البطائح مع فرق المراحل السنية للحفاظ على مستواه الفني، ولتفادي تراجع مستواه، بسبب عدم خوضه المباريات.

امتياز

منحت إدارة نادٍ محترف امتيازاً للاعب مواطن أسهم في تقديم أداء مؤثر الموسم الماضي، إذ وعدته بزيادة 10 آلاف درهم على راتبه بأثر رجعي، في حال خاض سبع مباريات في كل من مرحلتي الذهاب والإياب، وتقديمه أداء فنياً جيداً.

تسويق

استغرب حارس مرمى شاب عدم تلقيه عروضاً مجزية من الأندية تتناسب وقيمته الفنية، مشيراً إلى أنه يعتمد على نفسه خلال المفاوضات، وقد يكون ذلك سبب سوء تسويقه.

وعد

وعد رئيس نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين مدرب الفريق بعدم إقالته في حال تعرض فريقه لنتائج سلبية مطلع الموسم، لقناعته بأنه يبني فريقاً جديداً، ويحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكداً أن ذلك سيوفر له استقراراً سيدعمه لتحقيق طموح النادي.

خطة

فوجئ خبير رياضي بعدم تنفيذ خطة استكشاف وتطوير المواهب التي اعتمدها مجلس إدارة نادٍ سبق له اللعب في دوري المحترفين، وعند سؤاله عن السبب لم يجد رداً مقنعاً، سوى أنه «سيتم تطبيقها في المستقبل».