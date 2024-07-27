الامارات | قميص بيسبول.. أغلى قطعة رياضية في التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات قميص نجم البيسبول الأميركي بايب روث مطروحاً للبيع في نيويورك، القطعة الرياضية الأغلى على الإطلاق في مزاد، مع أن باب التنافس عليه لم يُقفل بعد.

ووصل أعلى مبلغ عُرِض لقاء هذا القميص الخاص بفريق «نيويورك يانكيز» 13.3 مليون دولار، شاملاً النفقات والعمولات.

ويستمر المزاد الذي تنظمه شركة «هيريتدج أوكشنز» عبر الإنترنت إلى 24 أغسطس، ما يعني أن السعر قد يرتفع أكثر حتى ذلك التاريخ.

وتوقع خبراء الشركة المنظمة أن تصل المزايدة على القميص إلى 30 مليون دولار.

ووفق المعطيات المتوافرة في هذه المرحلة، بات السعر المعروض للقميص يفوق منذ الآن كل الأرقام القياسية المسجلة في السنوات الأخيرة، في ما يتعلق بالقطع الرياضية المخصصة للجمع.