موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الودية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال لخوض مباراة ودية على ملعب "صوفي" في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات الفريقان للموسم الكروي الجديد.

وكان أرسنال قد خاض مباراتين وديتين وحقق الفوز فيهما أمام ليتون أورينت بهدفين دون رد، قبل فوزه ضد بورنموث بركلات الترجيح في المقابل خاض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين حتى الآن، حيث خسر الأولى في الوقت القاتل أمام روزنبورج، في حين فاز في الثانية ضد رينجرز بثنائية نظيفة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال

تنطلق مانشستر يونايتد وآرسنال في تمام الساعة الثالثة، فجر يوم الأحد 28 يوليو، بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة MBC مصر 2، التي نجحت في الحصول على استعدادات مانشستر يونايتد الودية في أمريكا.