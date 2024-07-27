محمد عبد المنعم عن تلاحم المباريات: "متأخرين اوي"

ياسر رشاد - القاهرة - اشتكى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ضغط المباريات الذي يعاني منه اللاعبين المصريين خلال الفترة الحالية.



ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وكتب محمد عبد المنعم رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث قال: “كل ثلاث أيام مباراة في ملاعب صعبة جدا نلعب عليها كل ثلاث أيام مباراة ازاي حرام".

وأضاف: “بجد العالم كلة واخد إجازة و احنا ماتشات و معسكرات حرام انتوا كدة بدمروا جيل مفروض يشيل المنتخب السنة الجاية”.

وتابع مدافع الأهلي: “حافظوا علينا زي كل دوريات العالم ما بتحافظ علي الاعبين، انا واحد من الناس داخل علي 57 مباراة بجد تعبت و فاضل لسة 7 ماتشات، للأسف احنا متاخرين اوي اوي”.

لكن قام اللاعب عبدالمنعم فيما بعد بحذف “الاستوري” التي كان نشرها عبر حسابه على انستجرام.