عبدالحليم نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد "ظاهرة"

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يحتاج لعبد الله السعيد منذ سنوات، مشددا على أنه لاعب ظاهرة داخل الملعب.

أضاف عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد لاعب أسطورة وتواجده في وسط ملعب الزمالك يمنح الفريق ثقل داخل الملعب، ومصطفى شلبي سجل هدف رائع وكان من نجوم المباراة".

وتابع: "أتمنى أن يستمر عبد الله السعيد داخل الملاعب خلال السنوات المقبلة فهو لاعب تحب أن تشاهد الكرة في قدمه".

السعيد خارج لقاء الزمالك والمقاولون..تعرف على السبب

ويغيب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء.

وحصد السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها في يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.