كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك وبيراميدز؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعادل فريق بيراميدز هدف لمثله مع نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء ونال حارس مرمى الزمالك الشاب محمود الشناوي على إشادة خاصة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مباراة الزمالك وبيراميدز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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