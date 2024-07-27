"مصر تظهر 3 مرات في الأولمبياد".. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري، العديد من المباريات نستعرضها خلال السطور التالية:

أولمبياد باريس 2024

* كرة القدم

04:00 ـ الأرجنتين VS العراق - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

04:00 ـ الدومينكان VS إسبانيا

06:00 ـ أوزبكستان VS مصر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ أوكرانيا VS المغرب - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

08:00 ـ نيوزيلندا VS أمريكا

10:00 ـ فرنسا VS غينيا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD

10:00 ـ اليابان VS مالي - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD

* كرة يد

10:00 ـ إسبانيا VS سلوفينيا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

12:00 ـ المجر VS مصر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

03:00 ـ كرواتيا VS اليابان - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

05:00 ـ النرويج VS الأرجنتين - القناة الناقلة: بي إن سبورت 5 HD

08:00 ـ ألمانيا VS السويد - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

10:00 ـ الدنمارك VS فرنسا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 3 HD

*كرة طائرة

10:00 ـ اليابان VS ألمانيا - القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

02:00 ـ إيطاليا VS البرازيل - القناة الناقلة: بي إن سبورت 2 HD

06:00 ـ بولندا VS مصر - القناة الناقلة: بي إن سبورت 8 HD

10:00 ـ الولايات المتحدة VS الأرجنتين

مباريات ودية

11:00 ـ تشيلسي VS سلتيك

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