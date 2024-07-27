ملف الخليج 365.. الأهلي يتصدر الدوري.. والزمالك يُعرقل بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

الأهلي يتصدر وبيراميدز يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري المصري الممتاز، للاطلاع على جدول الترتيب.. اضغط هنا

"بعد هدفه في المصري".. ترتيب وسام أبو علي في قائمة هدافي الدوري المصري

واصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي التسجيل خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري البورسعيدي، للاطلاع على ترتيب الهدافين.. اضغط هنا

"بعد الفوز على المصري".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة المقبلة بعد الفوز على المصري البورسعيدي، لاطلاع على الموعد.. اضغط هنا

جماهير الزمالك تحيي محمد الشيبي عقب نهاية المباراة (صور وفيديو)

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز، على تحية اللاعب محمد الشيبي عقب نهاية المباراة، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"راجل يا شيبي".. جماهير الزمالك تهتف من أجل لاعب بيراميدز (فيديو)

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره بيراميدز، على توجيه رسالة دعم إلى لاعب الفريق السماوي محمد الشيبي، بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه الماضية أمام الأهلي، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"بعد ظهور في القائمة".. من هو محمد عبد الله حاوي الأهلي الشاب؟ (فيديو)

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة المصري تواجد اللاعب الشاب محمد عبد الله، الذي يتواجد للمرة الأولى في قائمة الفريق بالدوري، وللمرة الثانية بشكل عام، لمعرفة المزيد عنه.. اضغط هنا

الأهلي يتصدر الدوري بالفوز على المصري

تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري بعد الفوز على نظيره المصري بهدف نظيف خلال مباراة جمعتهما مساء الجمعة في مؤجلة من الجولة 18 من الدوري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يُعرقل بيراميدز في محاولة الاحتفاظ بالصدارة المؤقتة للدوري

تعادل فريق بيراميدز بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك مساء اليوم الجمعة كمؤجلة من الجولة 18 من الدوري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"بعد التعادل مع بيراميدز".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب في الجولة المقبلة بعد التعادل أمام بيراميدز، للاطلاع على الموعد.. اضغط هنا