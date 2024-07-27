شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة المصري أمس، وبدأ التركيز في مباراة سيراميكا والتي يأمل خلالها المارد الأحمر في الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو الحفاظ على لقب الدوري.

مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره في جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا في التاسعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.