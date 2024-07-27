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نجوم الرياضة والتحكيم فى حفل زفاف كريمة محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام

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القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بزفاف كريمته نورا على المستشار محمد جمال، حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام .


حرص على حضور حفل الزفاف نجوم الكرة والتحكيم والإعلام، أبرزهم البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية وعزب حجاج سكرتير لجنة الحكام والنائب محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والمهندس شريف حبيب رئيس نادى المقاولون الأسبق ومحمود الأسيوطى رئيس نادى لافيينا ونائبه سيف الأسيوطى وفهيم عمر مدير الكرة بالترسانة والخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الأسبق والإعلاميين إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وسامح الفيومى وعمر الأيوبى مدير تحرير الخليج 365 رئيس قطاع الرياضة باليوم السابع، وإبراهيم نور الدين ومحمود أبو الرجال ومحمد معروف ووليد عبد العزيز  وبدوى حميدة، وأيمن ديجيش ووائل مصطفى وأحمد الجارحى، وإيهاب فخرى وبطل على.43f040b1-117a-43bf-adab-5b61d70da4ee

العروسين ومحمد فاروق 

العروسين
العروسين
نجوم الرياضة والتحكيم فى زفاف كريمة محمد فاروق
نجوم الرياضة والتحكيم فى زفاف كريمة محمد فاروق
88cffb57-28a0-4b88-a179-df0c2431bbb9 نجوم الترياضة والتحكيم فى زفاف كريمة محمد فاروق 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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