شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والتحكيم فى حفل زفاف كريمة محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة بزفاف كريمته نورا على المستشار محمد جمال، حضره عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام .



حرص على حضور حفل الزفاف نجوم الكرة والتحكيم والإعلام، أبرزهم البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية وعزب حجاج سكرتير لجنة الحكام والنائب محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، والمهندس شريف حبيب رئيس نادى المقاولون الأسبق ومحمود الأسيوطى رئيس نادى لافيينا ونائبه سيف الأسيوطى وفهيم عمر مدير الكرة بالترسانة والخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الأسبق والإعلاميين إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وسامح الفيومى وعمر الأيوبى مدير تحرير الخليج 365 رئيس قطاع الرياضة باليوم السابع، وإبراهيم نور الدين ومحمود أبو الرجال ومحمد معروف ووليد عبد العزيز وبدوى حميدة، وأيمن ديجيش ووائل مصطفى وأحمد الجارحى، وإيهاب فخرى وبطل على.

العروسين ومحمد فاروق