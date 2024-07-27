جوارديولا يكشف مستقبله مع مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مستقبله مع العملاق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



وتحدث جوارديولا في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، لقد قصيت 8 سنوات في مانشستر سيتي ولن أستمر 8 سنوات أخرى".

وتابع: "تحدثت بأنني أقرب إلى الرحيل ولكنني لم أقل إنني سأرحل، أنا لا أستبعد تمامًا أن أوقع عقدًا جديدًا".

وأكمل: "بالطبع، أريد أن أتأكد من أنه القرار الصحيح، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضًا للاعبين، إذا قاتلوا بغض النظر عن المنافسة، فهذا ما يجب أن أراه".

وشدد المدرب الإسباني على أنه لن يبقى في مانشستر سيتي لثماني سنوات أخرى.

وأضاف: "عندما أقرر أن الأمر قد انتهى، سأتحدث أولًا إلى مديري الرياضي والرئيس التنفيذي، لن أقوم بخطوة واحدة دون أن يعلم فريقي بذلك، لا أريد أن أتسبب في مشكلة بالطريقة التي أفعل بها ذلك".

وأكمل: "ننتظر أن يبدأ الموسم، وننظر كيف تسير الأمور، ومدى ارتباطنا جميعًا ببعضنا البعض مرة أخرى وبعد ذلك سنرى".